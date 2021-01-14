Diyarbakır’da kısıtlama saatinde bir engelli derneğinde 9’uncu kez alkollü eğlence yapıldığı ihbarı alan polis zabıta ekipleri belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi’nde bulunan bir binanın bodrum katında faaliyet gösteren ve daha önce 8 kez, polis tarafından yapılan baskında, eğlence mekanı olarak çalıştırıldığı tespit edilen engelliler derneğine, bu gece saatlerinde gelen ihbar üzerine tekrar baskın düzenlendi.

POLİS GİRİŞ VE ÇIKIŞLARI KAPATTI

Derneğin bulunduğu sokağın giriş ve çıkışları çevik kuvvet ekipleri tarafından kapatılırken, içeri giren polis ve Kayapınar ilçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı zabıta ekipleri yine alkollü eğlence düzenlendiğini tespit etti.

Diyarbakır'da engelli derneğinde alkollü eğlence yapıldı İZLE







42 KİŞİ YAKALANDI

İçkili eğlenceyi durduran polis ve zabıta ekipleri, aralarında kadınların da bulunduğu 42 kişinin genel bilgi taraması (GBT) sorgusunu yaptı.





TOPLAMDA 132 BİN 300 TL CEZA KESİLDİ

Zabıta ekiplerince derneğin kapısı bu kez getirilen kaynak makinasıyla mühürlenirken, 42 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlalde toplam 132 bin 300 TL para cezası uygulandı.

Yapılan işlemlerin ardından dernek yöneticileri de ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.



