Diyarbakır'da kazaya müdahale eden polise otomobil çarptı

Trafik kazasına müdahale için gelen trafik polisine başka bir otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan trafik polisi M.K. ve 4 yaralının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunun 7'nci kilometresinde Doğum Hastanesi Köprülü Kavşağı alt geçidinde, Barış Bahçeli yönetimindeki ticari taksi, aynı yönde hareket halinde olan otomobile arkadan çarptı.

4 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle iki otomobil de savrularak refüje ve aydınlatma direklerine çarptı. Hurdaya dönen araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan trafik polisi M.K. yol kontrolünü sağlamak için araçtan indi.

YARALILARIN DURUMU AĞIR

Bu sırada Şanlıurfa yönünden gelen otomobil, M.K.’ye çarptı.

Polis memuru M.K. ve diğer yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

M.K. ve 4 yaralının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.







































