Diyarbakır'da bir Aile Sağlık Merkezi'ne gelen ve kimliksiz ilaç yazdırmak isteyen baba ve 2 oğlu, sağlık çalışanlarına ve doktora saldırdı, şikayet sonrası gözaltına alındılar.

Öğle saatlerinde Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bulunan ve 4 doktorun hizmet verdiği Gaziler 1 Nolu ASM’de yaşandı. İddiaya göre ismi öğrenilemeyen kişi içerisi girerek, tıbbi sekreter Muhammed Hanifi Gökmen’e kimliksiz olarak ilaç yazdırmak istediğini söyledi.

Sinirlenip saldırdılar

Gökmen ise bu şekilde ilaç yazılamayacağını söyledi. Aldığı cevap karşısında sinirlenen ve görevli Gökmen ile tartışmaya başlayan kişi, dışarıda bekleyen 2 oğlunu arayarak içeri gelmelerini söyledi.

Kısa süre sonra içeriye giren iki oğlu, tıbbı sekreter Gökmen’e saldırmaya başladı. Bu sırada Doktor Mehmet Veysel Yıldırım da araya girdi.

Diyarbakır'da sağlık çalışanları ve doktora saldırı VİDEO

Attıkları tekmeyle kapıyı kırdılar

DHA'nın haberine göre, diğer çalışanlar tarafından doktor odasına götürülen Gökmen ve Yıldırım’a saldırmaya çalışan iki oğlunu bu kez babaları sakinleştirmeye çalıştı. Daha sonra bir oğlu kapatılan kapıya tekme attı. Tekmenin etkisiyle kapıda delik oluşurken baba ve iki oğlu sağlık merkezinden dışarı çıkartıldı.

Gözaltına alındılar

Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, ihbarla merkeze gelen polis, baba ve iki oğlunu gözaltına aldı. Doktor Yıldırım ve tıbbı sekreter Gökmen ise darp raporu alarak şikayetçi oldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.





























