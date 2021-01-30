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    Diyarbakır'da silahlı kavga

    Diyarbakır'da 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 30.01.2021 - 18:45
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    Diyarbakır'da silahlı kavga

     

    Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesindeki 5 Nisan Mahallesi’nde koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 2 grup, dışarıda karşılaştı.

    Gruplar arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple sözlü tartışma çıktı.

    Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

    2 KİŞİ YARALANDI

    Kavgada 2 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi.

    İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralılara yaptıkları ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürdü.

    Olay yerinde inceleme yapan polis, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

    Diyarbakır da silahlı kavga #1

    Diyarbakır da silahlı kavga #2

    Diyarbakır da silahlı kavga #3

    Diyarbakır da silahlı kavga #4

    Diyarbakır da silahlı kavga #5

    Diyarbakır da silahlı kavga #6

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