Diyarbakır’da yolun karşısına geçmek isteyen genç kıza otomobil çarptı Ergani'de dinlenme tesisinden çıkıp yolun karşısına geçmeyen çalışan genç kıza otomobilin çarptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

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İHA

Erzincan’a hayvanlarını yaylaya götürmek için tır ile yola çıkan aile, Ergani-Elazığ Yolu’nda bir dinlenme tesisinde mola verdi.

Feci kazada ağır yaralandı

Daha sonra tıra doğru giden ailenin kızlarından B.K., M.D idaresindeki 34 EAT 650 plakalı otomobilin çarpması sonucu metrelerce sürüklenerek ağır yaralandı.

Kaza güvenlik kamerasında

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Genç kız hastaneye kaldırıldı

B.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından önce Ergani Devlet Hastanesi'ne, ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)