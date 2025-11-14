Doğal sandığımız pekmezlerden bakın ne çıktı; Bakanlık 4 markayı ifşa etti

- Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliği denetimleri sonrası taklit ve tağşiş listesine 4 pekmez markasını ekledi.
- Laboratuvar incelemelerinde bazı pekmezlerde şeker ilavesi tespit edildi.
- Vatandaşların ürün etiketlerini dikkatle incelemesi gerektiği belirtildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla yürüttüğü denetimlerin ardından taklit ve tağşiş listesini güncelledi.
Bakanlığın kamuoyuyla paylaştığı son listede, çeşitli firmalara ait 4 farklı pekmez ürününde mevzuata aykırılık tespit edildi.
PEKMEZ’E ŞEKER İLAVESİ
Yapılan laboratuvar incelemelerinde, bazı pekmezlerde şeker ilavesi bulunduğu belirlendi.
Yetkililer, vatandaşların satın aldıkları ürünlerde etiket, üretici bilgisi ve içerik detaylarını dikkatle incelemeleri gerektiğini vurguluyor.
İşte tağşiş yapılan 4 pekmez: