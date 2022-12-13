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    Doğu Ekspresi yolcularını Erzurum bar ekibi karşıladı

    Turistik Doğu Ekspresi, 2022-2023 dönemi ilk seferinde Erzurum’a ulaştı. Tren ile yolculuk yapan turistleri Erzurum bar ekibi karşıladı.
    • 13.12.2022 - 20:48
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    Doğu Ekspresi yolcularını Erzurum bar ekibi karşıladı

    Ankara Tren Garı'ndan bu sezonun ilk seferine başlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü Turistik Doğu Ekspresi, Erzurum’a ulaştı.

    Gezi boyunca seyir zevkinin doruklarına ulaşan doğu ekspresi yolcularını Erzurum tren garında geleneksel bar ekibi karşıladı.

    Bar ekibinin gösterisiyle karşılandı

    Bar ekibinin gösterisi ile eğlenceye başlayan turistler daha sonra kendilerini bekleyen ücretsiz araçlara binerek kentin yöresel lezzetlerini tatmak için yola çıktı.

    Doğu Ekspresi yolcularını Erzurum bar ekibi karşıladı #1

    Sonraki durak Kars

    Turistler daha sonra Erzurum’un tarihi ve önemli yerlerini gezdikten sonra Doğu Ekspresine binerek Kars’a gidecek.

    Öte yandan Doğu Ekspresi ile yolculuk yapan bazı vatandaşlar bu geziyi herkesin yapması gerektiğini söylerken inanılmaz manzaralar ile karşılaştıklarını söyledi. Daha sonra Erzurum'un gelen turistler için her anlamda hazır olduğunu ifade eden İl Turizm Müdürü Cemal Almaz, turistler için ücretsiz servisler ayarlandığını ve gezilecek tüm yerlerin açık olduğunu belirtti.

    Doğu Ekspresi yolcularını Erzurum bar ekibi karşıladı #2

    Doğu Ekspresi yolcularını Erzurum bar ekibi karşıladı #3

    Doğu Ekspresi yolcularını Erzurum bar ekibi karşıladı #4

    Doğu Ekspresi yolcularını Erzurum bar ekibi karşıladı #5


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