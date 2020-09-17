Doğu Perinçek, terörist başı Öcalan'dan aldığı çiçek için pişman olmadığını söyledi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, HaberGlobal Televizyonu'nda Jülide Ateş'in sunduğu 40 Soru programına katıldı.

Perinçek'e her tartışmada karşısına çıkartılan, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'dan çiçek aldığı fotoğraf soruldu.

Ateş sorusunu, "Öcalan'ın çiçeğini kabul ettiğinize pişman mısınız?" ifadeleriyle yöneltti.

Doğu Perinçek: Öcalan'ın çiçeğini aldığım için pişman değilim VİDEO

"PİŞMAN DEĞİLİM"

Doğru bildiği işi kim ne der kaygısıyla yapmaktan vazgeçmeyeceğini söyleyen Perinçek, pişman olmadığını söyledi.

Perinçek "Hayır. Ben kişilikli, karakterli bir insanım. Böyle şeylerden korkmam. Benim aleyhime bütün dünya, 7 milyar insan tweet atsa, ben yine o çiçeği alırım. Çünkü, benim karakterim, kişiliğim, nezaketim.. Toplum ne der ben ona bakmam. Yaptığım işin doğru olduğuna bakarım. Öyle bir kişiliğim var. O fotoğrafları da basına veren Mehmet Eymür'dür. MİT'in Operasyon Daire Başkanı'dır." ifadelerini kullandı.