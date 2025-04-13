Beş ilde okullar 1 gün tatil edildi

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Kastamonu’da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava sebebiyle Ağlı ve Daday ilçelerinde eğitime 14 Nisan Pazartesi günü ara verildi.

İlçe kaymakamlıklarından yapılan açıklamalarda, olumsuz hava şartları sebebiyle eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

KARABÜK'TE DE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Karabük'ün Eflani ilçesinde tüm kademelerde, Bartın'ın Ulus ilçesinde ise taşımalı eğitime yarın ara verildi.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, ilçede devam eden kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava şartları nedeniyle, yarın eğitim ve öğretime ara verildiği bildirildi.

BARTIN'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Bartın’ın Ulus ilçesinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler, yarın okullara gitmeyecek.

Ulus Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanmanın ulaşımda aksamalara neden olabileceği belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Taşımalı eğitim kapsamında bulunan öğrencilerimiz için Ulus ilçemiz genelindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarının tüm kademelerinde, özel öğretim kurslarında ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 14 Nisan Pazartesi, ilçe Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karar doğrultusunda taşımalı eğitim yoluyla okullarına erişim sağlayan öğrencilerimiz için eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir."

BİTLİS'TE KENT MERKEZİ VE ÜÇ İLÇEDE TATİL EDİLDİ

Bitlis'te iki gündür aralıklarla yağan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve 3 ilçesinde ilk, ortaokul ve liseler, Ahlat ilçesinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda pazartesi (yarın) için eğitim öğretime bir gün ara verildi.

Kentte iki gündür aralıklarla yağan kar günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Bitlis Valiliği tarafından okulların tatil edilmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri dikkate alınarak yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla eğitime ara verildiği belirtilen açıklamada, “14.04.2025 günü Bitlis Merkez, Güroymak, Mutki ve Tatvan ilçelerimizin genelinde tüm resmi ve özel eğitim kurumları (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liseler) ile rehabilitasyon merkezlerinde, Ahlat ilçemizde ise taşımalı eğitime bir gün ara verilmiştir." denildi.

AĞRI

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü’nün uyarıları doğrultusunda 14 Nisan Pazartesi günü Ağrı Merkez, Tutak, Eleşkirt ve Hamur ilçelerindeki tüm okullarda, özel eğitim kurumlarında, kreşlerde, Kur’an kurslarında ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

Patnos ve Taşlıçay ilçelerinde ise sadece taşımalı eğitime ara verildi. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel, çocuğu kreş veya anaokuluna giden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan çalışanlar idari izinli sayılacak.

24 saat esasına göre hizmet veren kurumlarda ise hizmetin aksamaması için gerekli değerlendirmelerin birim amirlerince yapılması istendi. Doğubayazıt ve Diyadin ilçelerinde ise olumsuz hava şartları öngörülmediğinden eğitim-öğretim normal seyrinde devam edecek.