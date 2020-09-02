Dorukhan Toköz kimdir, kaç yaşında, nereli? Dorukhan Toköz'ün Beşiktaş sözleşmesi feshedildi mi?

Beşiktaş forması ile tanıdığımız Dorukhan Toköz, Beşiktaş'tan ayrıldı mı? Dorukhan Toköz hangi takımla anlaştı? Dorukhan Toköz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Dorukhan Toköz'ün pozisyonu ve hayatı...

Futbol camiasında transfer tartışmaları sürerken adı öne çıkan isimlerden biri de Dorukhan Toköz oldu. Transfer tartışmalarında sıkça adı geçen Dorukhan Toköz kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Futbolu ilgiyle takip edenlerin merak ettiklerinden biri olan Beşiktaş'ta oynayan Dorukhan Toköz transferi ile ilgili detaylar haberimizde.

DORUKHAN TOKÖZ KİMDİR?

Beşiktaş kulübünde forma giyen Dorukhan Toköz’ün siyah-beyazlı takımla tek taraflı sözleşme feshettiği iddiaları ortaya atıldı. Bu söylentiler 'Dorukhan Toköz kimdir, kaç yaşında, nereli gibi sorularla birlikte Dorukhan Toköz Beşiktaş’tan ayrıldı mı' sorularının cevabı merak konusu oldu.

Dorukhan Tököz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve Beşiktaş’tan ayrıldı mı? sorularının yanıtlarını merak edenler içeriğimizde tüm detayları bulabilir.

DORUKHAN TOKÖZ'ÜN SÖZLEŞMESİ Mİ FESHEDİLDİ?

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta forma giyen milli futbolcu Dorukhan Toköz'ün takımından tek taraflı sözleşme feshiyle ayrıldığı iddiaları ortaya atıldı. Bu gelişme sonrasında vatandaşlarımız milli futbolcuya ilişkin arama motorlarında Dorukhan Toköz kimdir, kaç yaşında, nereli sorularının yanıtlarıyla beraber Dorukhan Toköz Beşiktaş'tan ayrıldı mı? şeklinde yoğun olarak araştırmalarına devam ediyor. İşte milli oyuncuya ilişkin tüm detaylar…

DORUKHAN TOKÖZ'ÜN FUTBOL HAYATI?

21 Mayıs 1996'da dünyaya gelen futbolcu Dorukhan Toköz, Beşiktaş'ta orta saha pozisyonunda görev yapan milli futbolcudur.

DORUKHAN TOKÖZ'ÜN KULÜP KARİYERİ

Dorukhan, futbola Eskişehirspor'da başladı. Ocak 2015'te profesyonel yapılan futbolcu, 2014-15 sezonunda zaman zaman kadroya girse de forma şansı bulamadı.

Bu formayı resmi olarak ilk kez bir sonraki sezon 3 Aralık 2015'te Türkiye Kupası'nda Menemen Belediyespor karşısında giydi. Maç, Dorukhan'ın attığı golle Eskişehirspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

24 MAÇTA 2 GOL

Eskişehirspor formasıyla ilk Süper Lig maçına ise 20 Aralık 2015 tarihinde 2-1 yenildikleri Başakşehir karşısında çıktı. 2016-17 sezonunda TFF 1. Lig'e düşen takımda daha fazla şans bulmaya başladı. O sezon 24 maçta 2 gollük bir performansla oynadı.

Süper Lig'e yükselme play-offlarına çıksalar da finalde Göztepe'ye penaltılarla kaybettiler. Bir sonraki sezon ise 32 maçta forma giyerek takımının en önemli isimlerinden oldu. Sezon içinde yaptığı 9 asist ile önemli bir performans gösteri.

DORUKHAN TOKÖZ'ÜN BEŞİKTAŞ'A TRANSFERİ

9 Temmuz 2018'de futbolcu, Beşiktaş'a transfer oldu. 26 Temmuz 2018'de B36 Tórshavn ile oynanan UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçıyla hem Beşiktaş'ta ilk kez forma giydi, hem de ilk Avrupa maçına çıktı. Sezon başında teknik direktör Şenol Güneş tarafından yedek kulübesinde oturtulsa da kötü giden sonuçlar sonrası ilk kez 11 Kasım 2018'de Sivasspor ile oynanan maçta oyuna dahil edilerek Beşiktaş formasını ligde giydi.

BEŞİKTAŞ'TA İLK GOLÜNÜ AKHİSARSPOR'A ATTI

Bir sonraki hafta 24 Kasım 2018'de Ankaragücü ile oynanan maçta ilk kez sahaya 11'de çıkan futbolcu, Beşiktaş'ın 4-1 kazandığı maçta iyi performansını asist ile süsleyerek ilk 11'e dahil edildi. 18 Ocak 2018'de Akhisarspor ile oynanan maçta Beşiktaş adına ilk resmi golünü attı.

DORUKHAN TOKÖZ'ÜN MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Dorukhan, Türkiye 21 yaş altı millî takımı kadrosuna alınmaktadır.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi oynanan Arnavutluk ve Moldova maçları öncesinde açıklanan A milli takım aday kadrosuna Şenol Güneş tarafından ilk kez davet edildi. Arnavutluk ile oynanan maçın 65. dakikasında Emre Belözoğlu'nun yerine oyuna girerek ilk kez A milli takım forması ile sahaya çıktı.

DORUKHAN TOKÖZ BEŞİKTAŞ'TAN AYRILDI MI?

Beşiktaş kulübü tarafından konuya ilişkin resmi internet sitesinde yapılan açıklama şöyle;

"Futbolcumuz Dorukhan Toköz'ün Kulübümüzle olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiği ve bu durumu tarafımıza bildirdiğine dair basın yayın organlarında yer alan haberler doğru değildir.

Profesyonel futbolcularımızdan Dorukhan Toköz'ün sözleşmesini feshettiğine dair Kulübümüze ulaşmış herhangi bir evrak bulunmamaktadır.

Dorukhan Toköz, teknik heyetimizin kendisine verdiği program dahilinde evinde çalışmalarına devam etmektedir.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."