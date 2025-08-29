Düğme, fermuar, desen… A101’e dikiş makinesi geliyor! A101 4 Eylül Aktüel

A101, Eylül ayının ilk aktüel kataloğunu yayımladı. 4 Eylül 2025 Perşembe günü geçerli olacak katalog, elektronikten beyaz eşyaya, mutfak gereçlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyor.

Philips, Onvo, Toshiba ve Vestel gibi markaların akıllı televizyon ve akıllı saat ürünleri katalogda öne çıkıyor. Beyaz eşya arayanlar için SEG bulaşık makinesi, büro tipi buzdolabı ve nofrost buzdolabı gibi ürünler avantajlı fiyatlarla satışa sunuluyor.

Ev tekstili ve yatak kategorisinde Zorluteks lisanslı ürünler, tek ve çift kişilik yataklar, bordürlü havlular ve çoraplar öne çıkıyor. Züccaciye ürünlerinde Hascevher tencere seti, Papilla tava ve Paşabahçe demlik-kupa setleri gibi ürünler uygun fiyatlarla A101 raflarında yer alıyor.

Elektrikli scooter ve mopetler, Arzum süpürge, English Home blender seti gibi ürünler de peşin fiyatına taksit avantajlarıyla müşterilerle buluşuyor. Ayrıca oyuncaklar, çocuk koltukları ve eğitici ürünler de katalogda dikkat çekiyor.

İşte A101 4 Eylül indirimli ürünler: