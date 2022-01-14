Dünya'nın en saçma binasına 'saç traşlı' veda
Kahramanmaraş'ta bulunan 18 katlı 'dünyanın en saçma binası'nın yıkım işlemlerine başlandı. Kentte berberlik yapan Ferhat Kokulu binaya veda etmek için farklı bir yönteme başvurdu.
- Haber Merkezi
- 14.01.2022 - 04:29
- Güncelleme : 14.01.2022 - 04:36
Google'da 'Dünyanın en saçma binası' olarak yapılan aramada ilk sırada çıkan Kahramanmaraş'taki 18 katlı İl Özel İdare binasının yıkımına başlandı.
Yıkımından önce bina ila vedalaşmak isteyen bir berber, bir muhabiri bina çatısında tıraş etti.
VEDA TRAŞI
'Dünyanın en saçma binası'nın çatısında 'veda tıraşı' yapan berber, yerel bir haber sitesinin muhabirinin saçını kesti.
Yarım saat süren traşın ardından berber ve muhabir, binadan ayrıldı.