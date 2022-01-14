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Dünya'nın en saçma binasına 'saç traşlı' veda

Dünya'nın en saçma binasına 'saç traşlı' veda

Kahramanmaraş'ta bulunan 18 katlı 'dünyanın en saçma binası'nın yıkım işlemlerine başlandı. Kentte berberlik yapan Ferhat Kokulu binaya veda etmek için farklı bir yönteme başvurdu.