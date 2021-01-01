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    Düzce'de aracın camına bırakılan not, kedinin hayatını kurtardı

    Düzce'de aracının camında 'Aracın motor kısmına kedi girdi. Çıkaramadık dikkat edin' yazılı notu gören vatandaşın çağırdığı itfaiye, kediyi kurtardı.
    • DHA
    • 01.01.2021 - 03:27
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    Düzce'de aracın camına bırakılan not, kedinin hayatını kurtardı

     

    Düzce’de, Ahmet Soylu havanın güneşli olmasını fırsat bilerek ailesi ile birlikte zaman geçirmek için Melen Su Parkına gitti.

    Parkta ailesi ile dolaşan Soylu bir süre sonra aracına döndüğünde camında "Aracın motor kısmına kedi girdi. Çıkaramadık dikkat edin” yazılı notu gördü.

    Düzce de aracın camına bırakılan not, kedinin hayatını kurtardı #1

    KEDİYİ YAKALAYAMAYINCA İTFAİYEYİ ARADI

    Bunun üzerine aracın motor kısmını kontrol eden Soylu kediyi almaya çalışırken yavru kedi ilk olarak aracın lastiklerinin arasına, ardından aracın altında bulunan stepne boşluğuna kaçtı. Kediyi yakalayamayan Soylu, durumu itfaiyeye bildirdi.

    Düzce de aracın camına bırakılan not, kedinin hayatını kurtardı #2

    UZUN UĞRAŞLAR SONUCU KURTARILDI

    Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de uzun uğraşları sonrası aracın altından çıkarılamayan kediyi kurtarmak için araç çekici ile sanayiye çekildi. Araç kaldırıldıktan sonra itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yavru kedi bulunduğu yerden çıkarılarak hayvan barınağına götürüldü.

    Düzce de aracın camına bırakılan not, kedinin hayatını kurtardı #3

    Ahmet Soylu, "Arabanın yanına geldiğimde camında yazı gördüm. Baktım arabanın motor kısmından ses geliyor oradan arabanın teker kısmına kaçtı. Oradan da stepnenin içine kaçtı.” dedi.

    Düzce de aracın camına bırakılan not, kedinin hayatını kurtardı #4

    Düzce de aracın camına bırakılan not, kedinin hayatını kurtardı #5

    Düzce de aracın camına bırakılan not, kedinin hayatını kurtardı #6

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