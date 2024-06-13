Düzce'de DEAŞ operasyonu: 11 kişi tutuklandı

İHA
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde DEAŞ terör örgütüne üye olmak suçundan yürütülen soruşturma çerçevesinde belirlenen evlere şafak baskını düzenlendi.
11 kişi tutuklandı
Yapılan baskınlarda 20 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlardan 7’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 13 şüpheli hakkında ise İl Jandarma Komutanlığınca sınır dışı işlemleri başlatıldı.
Soruşturmaya konu önceki soruşturmayla birlikte toplam tutuklu sayısı 11'e yükseldi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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