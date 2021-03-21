Düzce'de sokağa çıkma kısıtlamasında büfesini açamayan işletmeci, büfenin üst katındaki evde satış yaparken yakalandı.

Burhaniye Mahallesi’nde General Kazım Sokak üzerinde meydana gelen olayda, bir işletme sahibi sokak üzerinde bulunan büfesini koronavirüs ile mücadele kapsamında getirilen kısıtlamalardan dolayı açamayınca, büfenin üst katındaki daireyi kiraladı.

EVDEN SATIŞ YAPARKEN YAKALANDI

İşletme sahibinin buradan müşterilerine satış yapmaya devam etmesinin ardından çevredeki vatandaşlar kısıtlamalara uyulmadığı konusunda ihbarda bulundu. İhbarı değerlendiren polis ekipleri, adrese baskın düzenledi.

65 BİN 103 LİRA PARA CEZASI

Baskında alkol satışı yapan işletme sahibi ve 2 şişe alkol alan müşteri suçüstü yakalandı. Yapılan kontrollerde işletme sahibinin kısıtlama esnasında 2. kez yasağı ihlal ettiği belirlendi. İşletme sahibine ve alkolü almaya gelen müşteriye polis ekiplerince toplam 65 bin 103 lira para cezası uygulandı.

Düzce'de evden alkol satışı pahalıya patladı VİDEO