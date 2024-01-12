Düzce'de kar yağışı etkisini gösteriyor Düzce’de beklenen kar yağışı başladı. Yoğun yağan kar sebebi ile ekipler yoğun çalışmalarını sürdürüyor.

İHA

Düzce’de bir süredir şehre geleceği söylenen kar yağışı yere düştü..

Şehir genelinde etkili olan yağış sebebi ile ekipler teyakkuza geçti.

Ekipler kar küremeye başladı

Düzce Belediyesi Karla Mücadele çalışmaları çerçevesinde beyaz örtü ile kaplanan Bahçeşehir bölgesinde küreme hizmetlerine başladı.

Düzce Belediyesi ekipleri özellikle Bahçeşehir bölgesinde 20 iş makinesi ve 40 personel ile birlikte kar kürüme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Özellikle ana arterler ve caddelerde çalışma yapan ekipler 24 saat görev yapacak.

Vatandaşlar karın keyfini çıkardı

Öte yandan, kar yağışını uzun süredir bekleyen vatandaşlar da sokaklara çıkarak bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)