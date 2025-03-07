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Haber Merkezi

İstanbul Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan dört gün sonra ağır hipotermi belirtileriyle bulunan 36 yaşındaki Mimar Ece Gürel, tedavi altına alındığı hastanede yaşamını yitirdi.

Soğuk havaya uzun süre maruz kaldığı için vücut ısısı tehlikeli seviyelere düşen Gürel, ilk müdahale sırasında kalbi durmuş ancak sağlık ekiplerinin yoğun çabalarıyla tekrar hayata döndürülmüştü.

Yoğun bakımda entübe edilen Gürel, ikinci kez kalbinin durması üzerine yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

OTOPSİSİ TAMAMLANDI

Öte yandan Gürel'in otopsi raporu tamamlandı.

Otopsi incelemesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımına rastlanmadığı tespit edildi.

Ayrıca, herhangi bir saldırıya uğramadığı da rapora yansıdı.

"ÇIĞLIK TERAPİSİ" İÇİN GİTMİŞ

Yapılan incelemelerde, Gürel'in vücudunda bir kene ısırığı tespit edilirken, Londra'daki arkadaşının da telefonla bilgisine başvuruldu.

Ayrıca Gürel'in Belgrad Ormanı'na çığlık terapisi yapmak için gittiği öne sürüldü.