Edirne'de 15 yaşındaki seri hırsız yakalandı

Keşan ilçesinde daha önce meydana gelen çok sayıda hırsızlık olayının faili olarak tutuklanan 15 yaşındaki C.K., hapisten çıkar çıkmaz yine hırsızlık suçundan tutuklandı.

Edirne’nin Keşan ilçesinde, 4 Ekim Pazar günü, Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde park halindeki bir araç içinden 250 TL kadar metal para çalan C.K., sonrasında da 6 Ekim'de İspat Cami Mahallesi üzerindeki bir iş yerinden telefon, aynı gün İlyasbey Caddesi üzerinde bulunan başka bir iş yerinden de 200 TL para çaldı.

15 YAŞINDA 65 SUÇ KAYDI

Meydana gelen hırsızlık olaylarının ardından soruşturma başlatan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemeler sonrasında hırsızlık olaylarının şüphelisini, daha önce de 65'ten fazla suç dosyası ile tutuklanan ve sonrasında hapisten çıkan C.K. (15) olarak tespit etti.

YENİDEN TUTUKLANDI

Şüpheli şahsın yakalanması yönünde harekete geçen Asayiş Büro Amirliği Ekipleri, aynı gün saat 18.00 sıralarında C.K.'nin Büyük Cami Mahallesi Tahta Cami Sokak üzerinde yolda yaya olarak görüldüğü bilgisini aldı.

Haber üzerine harekete geçen ekipler, bahse konu yere giderek şahsı gördü ve yaşanan kovalamaca sonrasında C.K.'yi yakaladı.

Gözaltına alınan suça sürüklenmiş çocuk C.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.