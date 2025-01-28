Edirne'de 5 iş yerinin küle döndüğü yangında patlamalar yaşandı

İHA

Edirne'nin Sabuni Mahallesi'nde bir iş yerinde çıkan yangın bitişiğinde bulunan iki iş yerine daha sıçradı.

3 İŞ YERİ TAMAMEN YANDI

Alevlerin kısa sürede göğe yükseldiği yangında, alev topuna dönen çakmakçı dükkanında zaman zaman patlamalar yaşandı.

Adeta bomba gibi patlamaların yaşandığı bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, 3 iş yeri tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken 2 iş yeri deposunda da kısmı zarar oluştu.

"HEPİMİZE GEÇMİŞ OLSUN"

Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Cenk Ergüden ve Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, yangın yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Vali Sezer, "Erken müdahale sonucu yangının büyümesi engellendi. Yarın sabahtan itibaren hasar tespit çalışmalarına başlanacak. Hepimize geçmiş olsun" açıklamasında bulundu.