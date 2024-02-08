Edirne'de alkollü sürücü vakası! İki bariyer arasındaki çukura düştü Edirne'de alkollü sürücünün kullandığı kamyonet, yanlışlıkla girdiği iki bariyer arasında ilerlemesi sonucu su giderinin olduğu çukura düşerek mahsur kaldı. Kazada 2 kişi yaralandı.

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İHA

Alkollü şekilde direksiyon başına geçen sürücüler, trafik güvenliğini tehlikeye atmaya devam ediyor..

Bunun son örneği Edirne'de yaşandı.

Edirne'den İstanbul istikametinde seyir halinde olan A.S. idaresindeki 34 YB 9972 plakalı kamyonet, bölünmüş yol arasındaki bariyerlerin arasına girerek ilerlemeye devam etti.

İki bariyer arasına girdi

İki bariyer arasında mahsur kalan kamyonet, kilometrelerce ilerlemeye devam ederken, bariyerler arasında bulunan su giderinin olduğu çukura düştü. Aracın çukura düşmesiyle sürücü A.S. ve yanında bulunan yolcu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralanan sürücü ve yanındaki yolcu hastaneye kaldırıldı.

Sürücü A.S’ye yapılan alkolmetre ölçümünde 182 promil alkollü çıktı.

Kamyonet vinçle çıkarıldı

İki bariyer arasında mahsur kalan kamyonet ise vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Polis ekipleri, yaşanan garip olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)