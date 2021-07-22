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    Edirne'de bayram tatiline giden ailenin evi yandı

    Merkez ilçesine bağlı Şükrü Paşa Mahallesi'nde, bayram tatiline giden ailenin evi bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı.
    • İHA
    • 22.07.2021 - 04:40
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    Edirne'de bayram tatiline giden ailenin evi yandı

    Edirne’nin Şükrüpaşa Mahallesi'nde Emek Apartmanın 5. Katında bayram tatili için memleketlerine giden bir aileye ait gecekonduda gece iki sularında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

    APARTMAN SAKİNLERİ SOKAĞI ÇIKTI

    Yangına çok sayıda itfaiye aracı kısa sürede müdahale ederken, çıkan yangın apartman sakinlerinin yüreklerini ağızlarına getirdi. Panikleyen apartman sakinleri, sokağa döküldü.

    Olay esnasında yangından etkilenen yaşlı bir kadına sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yapıp akabinde ambulansta gözlem altına aldılar. Daha sonra kapıyı kırarak içeri giren ekipler, evde kimsenin olmadığını öğrendiler.

    Edirne de bayram tatiline giden ailenin evi yandı #1

    EVDE MADDİ ZARARLAR OLUŞTU

    Ev sahibinin komşuları aileye ulaşarak Balıkesir’de bayram tatilinde olduklarını öğrenip, hemen ardından ekiplere bildirdiler. Evde kimsenin olmaması büyük bir facianın önüne geçmiş oldu. Yangın, itfaiyenin uzun süren çalışmalarından sonra çevredeki diğer binalara sıçramadan söndürüldü. Çıkan yangın sonrasında ev büyük ölçekte maddi zarar gördü.

    Yangının çıkış sebebine yönelik soruşturma başlatıldı.

    Edirne de bayram tatiline giden ailenin evi yandı #2

    Edirne de bayram tatiline giden ailenin evi yandı #3

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