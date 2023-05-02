Edirne'de bir kişi husumetlisi tarafından göğsünden vuruldu Edirne'de sanayi sitesinde husumetlisi S.C.E. tarafından tabancayla göğsünden vurularak yaralan Önay Ediz, hastaneye kaldırıldı.

DHA

Husumetlilerin kavga haberlerine bir yenisi daha eklendi..

Edirne'de yaşanan olayda kurşunlar havada uçuştu.

Skşam saatlerinde Eski Sanayi Sitesi'nde oto elektrikçide meydana gelen olayda, işletmede çalışan Önay Ediz, iş yerine gelen ve aralarında husumet bulunduğu belirtilen S.C.E. ile tartıştı.

7 el ateş etti, yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı

Bu sırada S.C.E., üzerindeki tabancayla Ediz'e 7 el ateş ettikten sonra kaçtı. Bacakları ve eline isabet eden 3 kurşunla yaralanan Ediz, ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

Yakalanan saldırgan gözaltında

Kaçan S.C.E., polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.