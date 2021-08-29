Edirne'de 'Enez Tarihi Müzesi' balıklara yuva oldu

Edirne'de Saros Körfezi'nin su altında oluşturulan "Enez Tarihi Müzesi", balık popülasyonunu olumlu etkiledi.

Edirne'nin Enez ilçesinde Saros Körfezi açıklarında yerli ve yabancı dalgıçlar, Enez Limanı'ndan 2 mil uzaklıkta, 21 metre derinlikte oluşturulan müzeye dalış gerçekleştirdi.

Dalgıçlar, Enez'in tarihi kültürel mirasını yansıtan Tanrıça Nike heykeli, rölyef, aslan heykeli ve Enez Kalesi surlarının kopyalarının yer aldığı müzeyi görüntüledi.

Dalış merkezi sahibi ve dalış eğitmeni Ender Özgen, batırılan yapay resiflerin bölgede balık popülasyonunun artmasına katkı sağladığını belirtti.

SU ALTINDAKİ CANLILIK ARTTI

Su altına indirilen Enez'in tarihi simgelerinin kopyalarının bölgede dalış turizmine katkısının yanında, yavru balıklara da yuva olduğunu ifade eden Özgen, su altındaki canlılığın son derece arttığını gözlemlediklerini kaydetti.

Dalışseverleri Enez'de su altındaki müzeyi görmeye davet eden Özgen, "Yapay resifler yavru balıklara yuva oluyor. Bölgede deniz altına indirilen tarihi eserlerin kopyaları aynı zamanda trol balıkçılığını da engelledi. Bu da balık popülasyonunun artmasını sağladı." diye konuştu.