Belediye Meclisi'nde görüşülerek karara bağlanan zam hayata geçti. Vatandaşlar, Edirne ulaşımına gelen zammın ardından 5 TL olan indi bindi ücretine isyan etti.

Edirne'de ocak ayı Belediye Meclisi'nde görüşülen Edirne Toplu Ulaşım Sistemi (ETUS) ulaşım zammı hayata geçti.

Yapılan zam sonrası nakit binişler 5 lira, sivil binişler 4,35, öğrenci ise 3 lira oldu.

Vatandaşlar en pahalı ulaşımın Edirne’de sağlandığını belirterek, yapılan zamma tepki gösterdi.

“BAŞI SONU 15 DAKİKA OLAN EDİRNE’DE BU FİYATLAR ÇOK PAHALI”

Türkiye'nin en pahalı ulaşım sisteminin Edirne'de olduğunu söyleyen Yunus Emre Altun, "Yolcu olarak çok sayıda binen oluyor. Türkiye’nin en pahalı ulaşım sistemi belki de Edirne’de. Bundan rahatsızız. Fiyatlar yükseldi ama başı sonu 15 dakika olan Edirne’de bu fiyatlar çok pahalı. İnşallah düzenleme getirilir. Hizmet sıfır. Edirne’de kime sorarsanız ulaşım sistemi berbat diyor." dedi.

Edirne’de indi bindi 5 lira oldu VİDEO



“NAKİT BİNİŞLERİN 4 TÜRK LİRASI BİLE FAZLAYDI”

Ulaşım ücretine indirim istediğini belirten öğrenci Muhammed Zuliç, “Nakit binişlerin 4 Türk Lirası bile fazlaydı. Şimdi 5 Türk Lirası olduğuna göre tüm öğrenciler için zor olacak. Biz indirim istiyoruz. Çünkü ailelerimiz var. Ailemizin masrafları da sınırlı, bize verecek paraları da sınırlı. Ben hem kendimi hem de diğer öğrencileri düşünüyorum. Bu konuda bir şey yapılması gerektiğini düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

“HER GÜN 10 LİRA VERMEK ÇOK ZOR”

Her gün işe giderken 5 lira yol parası vermenin çok zor olduğunu ifade eden Bergüzar Filiz, “Ama ben her gün gidip geldiğim için yürüme gibi bir şansım yok. Fakültede çalışıyorum her gün 5 lira vermek çok ağır geliyor. Bir çalışan için her gün 5 lira çok zor. Her gün işe gidip gelen insanlar var. Her gün 10 lira vermek çok zor. Ben bu durumdan memnun değilim. Bu şekilde devam etmesini istemiyorum. İndirim bekliyorum. Öğrenciler ve çalışanı var. Aylık ödemelerimiz var. Sadece yol parasına mı çalışacağız? ETUS’lara yapılan fiyat artışlarından memnun değilim.” şeklinde konuştu.