DHA

Mide bulandıran olayın adresi Edirne.

Kentteki alışveriş merkezinde bulunan dükkanın işletmecisi, kahve sattığı bardakları temizlendiği anlar görenleri şoka uğrattı.

İşletmeci H.Z.'nin fincanları tükürerek temizlediği görüntüler, yabancı bir turist tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

İş yeri mühürlendi

Tepki toplayan görüntüler üzerine Edirne Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. İş yerine giden Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı denetim birimi ve zabıta ekipleri, işletmenin çalışma ruhsatının olmadığını tespit etti.

Hijyen ve sağlık kurallarına uymayan ve çalışma ruhsatı bulunmayan iş yeri mühürlendi.

"İş yeri çalışma ruhsatı olmadığı tespit edildi"

Edirne Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Sosyal medyada yer alan olumsuz paylaşımlar ve belediyeye yapılan ihbarlar sonucunda durumun tespit edilmiştir. Gerekli müdahalenin yapılması için alışveriş merkezinde faaliyet gösteren kahveci dükkanına Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı iş yeri denetim birimi ve zabıta ekiplerinin gittiği kahve dükkanının hijyen ve sağlık koşullarına uymadığı, iş yeri çalışma ruhsatı olmadığı tespit edildiği, faaliyeti durdurulmuştur.