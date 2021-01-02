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    Edirne'de su aldım diyen büfeci, polisin keseceği cezadan kurtulamadı

    Edirne'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği belirlenen büfe işletmecisinin 'su almaya geldim' bahanesi tutmadı.
    • AA
    • 02.01.2021 - 04:51
    • Güncelleme : 02.01.2021 - 05:21
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    Edirne'de su aldım diyen büfeci, polisin keseceği cezadan kurtulamadı

    İstasyon Mahallesi Şebboy Sokak'ta yaklaşık 20 kişinin sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği ve içki içildiği ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

    Ekiplerin geldiğini gören kişiler olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri bu mevkideki bir büfenin açık olduğunu belirledi.

    "SU ALMAYA GELDİM"

    Işıkları kapalı büfenin içerisinde duran iş yeri sahibi, polislere "su almaya geldim" savunmasında bulundu.

    Büfe işletmecisine, zabıta ekipleri kısıtlamada iş yerini açmaktan, polis ekipleri ise sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten ve maske takmamaktan cezai işlem uygulandı.

    Edirne'de su aldım diyen büfeci, polisin keseceği cezadan kurtulamadı-Video

    Edirne de su aldım diyen büfeci, polisin keseceği cezadan kurtulamadı #1

    ARAÇLARIN SAHİPLERİ DE CEZA YEDİ

    Bu arada ekipler, büfenin önündeki kapıları kilitli olmayan üç aracı inceledi.

    Araçların sahibi olduğunu söyleyen 4 kişiye de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ceza uygulandı.

    Şüpheli bulunan bir araç çekiciyle otoparka götürüldü.

    Öte yandan, trafik ekiplerinin kavşaklarda yaptığı denetimlerde, belgeleri tam olmayan 6 araca para cezası uygulandı.

    Edirne de su aldım diyen büfeci, polisin keseceği cezadan kurtulamadı #2

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