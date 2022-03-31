Edirne'ye doğa ve böcek müzesi yapılıyor

Binası uğur böceği şeklinde tasarlanan doğa ve böcek müzesi, yaklaşık 5 bin 500 metrekare parsel üzerine inşa edilecek. 700 metrekare bina alanı olacak müzenin, yaz aylarında açılması bekleniyor.

Edirne'de, binası uğur böceği şeklinde tasarlanan doğa ve böcek müzesi yapılacak.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünde düzenlenen tanıtım toplantısında, kentin, doğal yapısındaki çeşitliliği, ormanları, denize olan kıyısı ve kuş gözlemine uygun sulak alanları ile doğal yaşam potansiyeli açısından oldukça güçlü bir coğrafyaya sahip olduğunu belirtti.

‘GELECEK KUŞAKLARA KATKI SAĞLAYACAK’

Edirne'de çok çeşitli bitki ve hayvan türlerinin yaşadığını, söz konusu türlerin gelecek nesillere tanıtılmasının türlerin devamlılığını ve korunmasını sağlayacağını ifade eden Vali Canalp, yapımına başlanan Edirne Doğa ve Böcek Müzesinin, doğa bilincinin gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağlayacağını söyledi.

“ÖRÜMCEK AĞININ ERGONOMİK YAPISINDAN ESİNLENİLDİ”

Çelik konstrüksiyon üzeri kompozit panel ile kaplanacak olan müzenin dış cephesinin uğur böceği formunda olacağını vurgulayan Canalp, konuşmasına şöyle devam etti:

“Binanın iskeleti oluşturulurken biomimikri (doğadan ilham almak) kavramı benimsenmiş, örümcek ağının ergonomik yapısından esinlenilmiştir. Uğur böceği ve örümcek gibi zararlı böcek nüfusunu kontrol altında tutan, sağlıklı bir ekosistem için gerekli olan türler, müzemizin inşa tekniği ve görünüşü için ilham kaynağı olmuştur. Müzemiz koleksiyonunu oluşturan tahnitler, doğal yollarla ölmüş ya da kaza sonucu ölen hayvanlardan oluşmaktadır.”

PİTON, KANGURU GİBİ ÇOK SAYIDA HAYVAN BULUNUYOR

“Müzemiz koleksiyonunda, tahnit işlemi tamamlanmış memeli, kuş, balık ve sürüngenlerden oluşan 88 farklı türde toplam 150 adet hayvan bulunmaktadır.” diyen Canalp, şöyle devam etti:

“Bu sayı her geçen gün artmakta olup, tahnit yapılmayı bekleyen 70 adet hayvan daha bulunmaktadır. Koleksiyonumuzda leopar, karaca, yaban kedisi, porsuk, kokarca, pelikan gibi yerel türler dışında dünyanın çeşitli coğrafyalarından piton, kanguru gibi çok sayıda hayvan da bulunmaktadır.”

"EDİRNE, MÜZELER ŞEHRİ OLMA YOLUNDA İLERLİYOR"

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ise müzeler şehri olma yolunda ilerleyen Edirne'nin önemli bir kavşağı daha geride bıraktığını belirtti.

Ardından Vali Canalp ve katılımcılar zemin ve çelik konstrüksiyon tamamlanmış alanda inceleme yaptı.

Yaklaşık 5 bin 500 metrekare parsel üzerine 700 metrekare bina alanı olacak müzenin, yaz aylarında açılması bekleniyor.