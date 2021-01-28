Edremit’te polisten kaçan 16 yaşındaki sürücü kaza yaptı

Edremit’te polisten kaçan 16 yaşındaki sürücü kaza yaptı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, polisin kontrol noktasından kaçması üzerine başlayan kovalamacada caddeyi savaş alanına çevirdi.

Balıkesir’in Edremit ilçesi Atatürk Mahallesi’ndeki kontrol noktasında, polis bir aracı aracı durdurmak istedi.

Ancak sürücünün durmaması üzerine polisle kovalamaca yaşandı.

OTOBÜS DURAĞINA DALDI

Kalkım Caddesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden araç önce orta refüje, ardından ardında ise park halindeki bir araca çarptı. Daha sonra otobüs durağına dalarak durdu.

Kazada, araç sürücüsünün 16 yaşındaki A.D. olduğu tespit edilirken, yanında kız arkadaşı olduğu tahmin edilen B.E. ise yara almadan kurtuldu.

Edremit’te polisten kaçan 16 yaşındaki sürücü kaza yaptı VİDEO

















