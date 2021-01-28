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    Edremit’te polisten kaçan 16 yaşındaki sürücü kaza yaptı

    Balıkesir’in Edremit ilçesinde 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, polisin kontrol noktasından kaçması üzerine başlayan kovalamacada caddeyi savaş alanına çevirdi.
    • İHA
    • 28.01.2021 - 15:33
    • Güncelleme : 28.01.2021 - 16:05
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    Edremit’te polisten kaçan 16 yaşındaki sürücü kaza yaptı

    Balıkesir’in Edremit ilçesi Atatürk Mahallesi’ndeki kontrol noktasında, polis bir aracı aracı durdurmak istedi.

    Ancak sürücünün durmaması üzerine polisle kovalamaca yaşandı.

    OTOBÜS DURAĞINA DALDI

    Kalkım Caddesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden araç önce orta refüje, ardından ardında ise park halindeki bir araca çarptı. Daha sonra otobüs durağına dalarak durdu.

    Kazada, araç sürücüsünün 16 yaşındaki A.D. olduğu tespit edilirken, yanında kız arkadaşı olduğu tahmin edilen B.E. ise yara almadan kurtuldu.

    Edremit’te polisten kaçan 16 yaşındaki sürücü kaza yaptı VİDEO

    Edremit’te polisten kaçan 16 yaşındaki sürücü kaza yaptı #1

    Edremit’te polisten kaçan 16 yaşındaki sürücü kaza yaptı #2

    Edremit’te polisten kaçan 16 yaşındaki sürücü kaza yaptı #3

    Edremit’te polisten kaçan 16 yaşındaki sürücü kaza yaptı #4

    Edremit’te polisten kaçan 16 yaşındaki sürücü kaza yaptı #5

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