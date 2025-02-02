Ege Denizi peş peşe depremlerle sallanmaya devam ediyor

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Ege Denizi'nde deprem fırtınası..

Bölge, son iki gün içinde büyüklüğü 3,5 ve 4,5 arasında değişen çok sayıda deprem ile sallanıyor..

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, son bir saat içinde 5 yeni sarsıntı daha yaşandı..

Depremlerin en büyüğü ise saat 20.41'de kaydedilen 4.5 olarak ölçüldü.

SON BİR SAATTE 5 YENİ DEPREM

Meydana gelen depremler ve büyüklüğü şu şekilde sıralandı;

* Saat 20.04'te merkez üssü Ege Denizi olan 3,5 büyüklüğündeki deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi..

* Saat 20.13'te merkez üssü Ege Denizi olan 3,6 büyüklüğündeki deprem, yerin 5.8 kilometre derinliğinde meydana geldi..

* Saat 20.41'de merkez üssü Ege Denizi olan 4,5 büyüklüğündeki deprem, yerin 10.45 kilometre derinliğinde meydana geldi..

* Saat 20.45'te merkez üssü Ege Denizi olan 4,4 büyüklüğündeki deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi..

* Saat 20.45'te merkez üssü Ege Denizi olan 4,4 büyüklüğündeki deprem, yerin 6.99 kilometre derinliğinde meydana geldi..

48 SAATTE 200'DEN FAZLA DEPREM

Ege Denizi'nde son 48 saatte ise 200'den fazla deprem meydana geldiği bildirildi.

YUNANİSTAN'DA ACİL TOPLANTI KARARI

Öte yandan Ege Denizi'nde yaşanan depremler sonrası herhangi bir olumsuz ihbar alınmazken, Yunanistan kırmızı alarma geçti..

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, acil toplantı kararı aldı..