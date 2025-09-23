Ege’nin gizli cenneti: Huzur arayanlar akın ediyor

Marmaris’in kalabalığından uzak, doğası ve sakin atmosferiyle dikkat çeken Turunç, Ege’nin keşfedilmeyi bekleyen saklı koylarından biri olarak öne çıkıyor. Tarihi zenginlikleri, doğal güzellikleri ve yerel lezzetleriyle ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunan Turunç, hem tatil hem kültür meraklıları için ideal bir rota.

Turunç’un tarihi, Helenistik döneme kadar uzanıyor. Bölgeyi çevreleyen tepelerde yer alan Amos Antik Kenti, hem tarih tutkunlarına hem de doğa ve manzara severlere eşsiz bir deneyim fırsatı sunuyor.

1968 yılında açılan Marmaris-Turunç yolu, bölgenin turizm açısından gelişmesine öncülük etti. 1998’de belediye statüsü kazanan Turunç, 2013 yılında Marmaris’e bağlı bir mahalle olarak günümüzdeki yerini aldı.

YEREL LEZZETLER VE KÜLTÜR

Eski bir balıkçı köyü olan Turunç’ta taze balık ve deniz ürünleri sofraların baş tacı. Zeytinyağlılar, yöresel ot yemekleri ve köy pazarlarında bulunan doğal ürünler ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Çam balı, zeytinyağı ve kekik gibi ürünler hem mutfakta hem de hediyelik olarak öne çıkıyor. Bölgede büyük oteller yerine butik işletmeler ve aile pansiyonları tercih ediliyor, bu da Turunç’a samimi ve sıcak bir atmosfer kazandırıyor.

TURUNÇ’TA YAPILACAK AKTİVİTELER

Koy, sessizliği ve sakinliğiyle doğayla bütünleşen aktiviteler sunuyor. Berrak sularda yüzmek, tekne turlarıyla çevredeki koyları keşfetmek ve şnorkelle dalış yapmak, ziyaretçilerin en çok tercih ettiği deneyimler arasında.

Doğa yürüyüşleri, panoramik manzara noktaları ve köy pazarları da Turunç’un keşfedilecek diğer yönleri arasında. Akşam saatlerinde deniz kenarında izlenen gün batımı ise bölgenin en keyifli anlarından biri olarak öne çıkıyor.