EGM: 127 personelimiz polis müfettişi olarak atanmışlardır

İHA
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 2. sınıf emniyet müdürü rütbesinde görev yapmakta olan 127 personelin atama haberini duyurdu.
127 personel, polis müfettişi olarak atandı
EGM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “2. sınıf emniyet müdürü rütbesinde görev yapmakta olan 127 personelimiz 1. sınıf emniyet müdürü rütbesi ile polis müfettişi olarak atanmıştır” denildi.
Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, yeni atanan personeli tebrik etti ve başarılar diledi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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