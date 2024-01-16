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EGM: 127 personelimiz polis müfettişi olarak atanmışlardır

EGM: 127 personelimiz polis müfettişi olarak atanmışlardır EGM, 127 personelin 1. sınıf emniyet müdürü rütbesi ile polis müfettişi olarak atandığını duyurdu.