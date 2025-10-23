Ekim ayında 5 lt ayçiçek yağı fırsatları: A101, ŞOK, Migros, CarrefourSA…

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tüketicilerin en çok kullandığı temel gıda maddelerinden biri olan ayçiçek yağı, zincir marketlerin kampanyalarıyla yakından takip ediliyor.

23 Ekim 2025 itibarıyla A101, ŞOK, Migros ve CarrefourSA marketlerinde 5 litrelik ayçiçek yağı fiyatları güncellendi.

Özellikle marketlerin kendi markalı ürünleri, uygun fiyatlarıyla öne çıkıyor.

Güncel fiyat listesi ise şöyle:

GÜNCEL AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI

A101 – Vera – 385,00 TL

A101 – Bizim – 439,50 TL

Migros – Migros Ayçiçek Yağı – 384,50 TL

Migros – Yudum/Komili – 449,95 TL

CarrefourSA – Carrefour Ayçiçek Yağı – 385,50 TL

ŞOK – Evin Ayçiçek Yağı – 385,00 TL

ŞOK – Yudum Teneke – 224,90 TL