Ekim ayında 5 lt ayçiçek yağı fırsatları: A101, ŞOK, Migros, CarrefourSA…

Ekim ayı içerisinde çeşitli fırsatlar alıcılarını bekliyor. Zincir marketlerdeki 5 litrelik ayçiçek yağı indirimli fiyatları belli oldu. İşte A101, ŞOK, Migros, CarrefourSA 5 lt ayçiçek yağı fiyatları…

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 23.10.2025 10:55
  • Ekim ayında A101, ŞOK, Migros ve CarrefourSA marketlerinde 5 litrelik ayçiçek yağı fiyatları güncellendi.
  • A101'de Vera yağı 385 TL, Bizim 439,50 TL olarak belirlendi.
  • Migros'ta 384,50 TL, CarrefourSA'da 385,50 TL ve ŞOK'ta 385 TL gibi fiyatlarla satışa sunuluyor.

Tüketicilerin en çok kullandığı temel gıda maddelerinden biri olan ayçiçek yağı, zincir marketlerin kampanyalarıyla yakından takip ediliyor.

23 Ekim 2025 itibarıyla A101, ŞOK, Migros ve CarrefourSA marketlerinde 5 litrelik ayçiçek yağı fiyatları güncellendi.

Özellikle marketlerin kendi markalı ürünleri, uygun fiyatlarıyla öne çıkıyor.

Güncel fiyat listesi ise şöyle:

GÜNCEL AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI

A101 – Vera – 385,00 TL

A101 – Bizim – 439,50 TL

Migros – Migros Ayçiçek Yağı – 384,50 TL

Migros – Yudum/Komili – 449,95 TL

CarrefourSA – Carrefour Ayçiçek Yağı – 385,50 TL

ŞOK – Evin Ayçiçek Yağı – 385,00 TL

ŞOK – Yudum Teneke – 224,90 TL

