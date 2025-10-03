Ekim ayında hesaplara yatacak: İşte Aile Bakanlığı’nın vereceği 4 sosyal yardım

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik desteklerini sürdürüyor.

Bakanlık, dar gelirli aileler, çocuklu aileler ve yaşlı vatandaşlar için toplam 4 farklı kalemde destek sağlayacak.

Buna göre, yaşlı ve engelli aylığı, evde bakım maaşı, SED ödemesi ve doğum yardımı bu ay hesaplara yatırılacak.

YAŞLI VE ENGELLİ AYLIĞI

Ekim ayı için ödemelerin ayın ilk günlerinde yapılması planlanıyor.

65 yaşını doldurmuş bireyler için yaşlı aylığı 5.390,40 TL, engel oranı %40-69 arasında olan engelliler için engelli aylığı 3.723,27 TL, engel oranı %70 ve üzeri olan engelliler için ise 5.584,91 TL olarak hesaplara yatırılacak.

EVDE BAKIM MAAŞI

Bakıma muhtaç engelli ve yaşlı bireylerin bakımını üstlenen ailelere yönelik bu destek, her ay düzenli olarak hesaplara yatırılıyor.

2025 yılı ikinci dönem için belirlenen evde bakım maaşı, memur maaş katsayısındaki artışa paralel olarak 11.702,11 TL olarak güncellenmişti.

Bu tutar, hane içinde kişi başına düşen aylık gelirin net asgari ücretin 2/3'ü (yaklaşık 14.736,40 TL) olması durumunda hak sahiplerine ödeniyor.

Ekim ayı evde bakım maaşı ödemeleri, 15 Ekim itibarıyla hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlanacak.

SED ÖDEMELERİ

SED, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının eğitim, gıda ve barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sunulan bir sosyal hizmet modelidir.

2025 yılı için yapılan düzenlemeyle, SED ödemeleri çocuk başına ortalama 8.198 TL olarak belirlendi.

SED ödemeleri, her ayın belirli tarihlerinde hak sahiplerinin banka hesaplarına yatırılmaktadır. Ekim 2025 ödemelerinin 20 Ekim civarında hesaplara geçmesi bekleniyor.

Vatandaşlar, ödemelerin durumunu e-Devlet üzerinden "Sosyal ve Ekonomik Destek Ödeme Bilgileri Sorgulama" hizmetini kullanarak öğrenebilirler.

DOĞUM YARDIMI

Yeni doğum yapan ailelere yönelik bu destek, çocuk sayısına göre değişen tutarlarda ve belirli tarihlerde hesaplara yatırılıyor.

2025 yılı Temmuz ayı itibarıyla belirlenen doğum yardımı tutarları şu şekilde:

* Birinci çocuk için: Tek seferlik 5.000 TL

* İkinci çocuk için: Aylık 1.500 TL (çocuk 5 yaşını tamamlayana kadar)

* Üçüncü ve üzeri çocuklar için: Aylık 5.000 TL (çocuk 5 yaşını tamamlayana kadar)

Ekim ayı doğum yardımı ödemelerinin, ayın son günlerinde hak sahiplerinin banka hesaplarına yatırılması bekleniyor.