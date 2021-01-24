Ekrem İmamoğlu'ndan Galatasaray'a bağış
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galatatasaray'ın bağış kampanyasına katkıda bulundu.
- Haber Merkezi
- 24.01.2021 - 04:05
Geçtiğimiz günlerde Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in duyurduğu bağış kampanyasına, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.
"TÜM GALATASARAYLILARI DAVET EDİYORUM"
İmamoğlu, bağış makbuzunu sosyal medya hesabından paylaşırken, şu ifadelere yer verdi:
"İstanbul’umuzun güzide kulübü Galatasaray’ın bu çağrısına İBB Başkanı olarak destek oldum. Tüm Galatasaraylıları da değerli kulübümüze destek olmaya davet ediyorum."