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    Ekrem İmamoğlu'ndan Galatasaray'a bağış

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galatatasaray'ın bağış kampanyasına katkıda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 24.01.2021 - 04:05
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    Ekrem İmamoğlu'ndan Galatasaray'a bağış

    Geçtiğimiz günlerde Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in duyurduğu bağış kampanyasına, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

    "TÜM GALATASARAYLILARI DAVET EDİYORUM"

    İmamoğlu, bağış makbuzunu sosyal medya hesabından paylaşırken, şu ifadelere yer verdi:

    "İstanbul’umuzun güzide kulübü Galatasaray’ın bu çağrısına İBB Başkanı olarak destek oldum. Tüm Galatasaraylıları da değerli kulübümüze destek olmaya davet ediyorum."

    Ekrem İmamoğlu ndan Galatasaray a bağış #1

    Ekrem İmamoğlu ndan Galatasaray a bağış #2

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