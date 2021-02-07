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    El Bab'da PKK'ya mühimmat taşıyan kamyona operasyon

    Suriye'nin El Bab kentinde, terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye roketatar ve tanksavarın da bulunduğu silah ve mühimmat taşıyan kamyon ele geçirildi.
    • AA
    • 07.02.2021 - 15:44
    • Güncelleme : 07.02.2021 - 15:51
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    El Bab'da PKK'ya mühimmat taşıyan kamyona operasyon

    Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Valiliğin koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen El Bab'daki yerel kolluk birimleri, bir kamyonda mühimmat bulunduğu yönünde istihbarata ulaştı.

    Suriye Görev Gücü kapsamında faaliyet gösteren El Bab Jandarma Danışman Tim Komutanlığının yönlendirmesi ile El Bab yerel kolluk kuvvetlerince operasyon yapıldı.

    ELE GEÇİRİLENLER

    El Bab Organize Sanayi Bölgesi'nde ele geçirilen kamyonun gizli bölmelerinde çok sayıda RPG-7 roketatar silahı, çeşitli tanksavar silahları, keskin nişancı tüfekleri, kalaşnikof piyade tüfekleri ile bu silahlara ait çok sayıda mühimmat ve sevk fişekleri bulundu.

    El Bab'da PKK'ya mühimmat taşıyan kamyona operasyon VİDEO

    El Bab PKK

    4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Kamyonla terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye mühimmat taşındığı tespit edilen operasyon kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.

    El Bab PKK

    El Bab PKK

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