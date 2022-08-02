El Kaide lideri Eymen El Zevahiri öldürüldü

El Kaide lideri Eymen El Zevahiri'nin Kabil'de bir İHA saldırısı sırasında öldürüldüğü söylendi.

El Kaide'nin lideri Eymen El Zevahiri'nin öldürüldüğü açıklandı.

Reuters'ın haberine göre, Beyaz Saray’dan üst düzey bir yetkiliye dayandırılarak yapılan açıklamada, "Hafta sonu ABD, Afganistan'daki önemli bir El-Kaide hedefine karşı terörle mücadele operasyonu düzenledi. Operasyon başarılı oldu ve sivil can kaybı olmadı" ifadeleri kullanıldı.

"El Kaide lideri öldürüldü" iddiası

Yetkili, CIA tarafından insansız hava aracı saldırısı ile gerçekleştirildiğini söylediği operasyonda, El Kaide lideri Eymen El Zevahiri'nin de öldürüldüğünü aktardı.

Biden açıklama yapacak

ABD Başkanı Joe Biden’ın, yerel saat ile 19.30’da Beyaz Saray’ın balkonundan konuyla ilgili açıklama yapacağı aktarıldı.