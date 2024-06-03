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Elazığ'da belediye otobüsünde yer verme kavgası

Elazığ'da belediye otobüsünde yer verme kavgası Elazığ'da belediye otobüsünde aralarında kadınlarından da olduğu yolcular arasında kavga çıktı. Diğer yolcuların araya girerek sonlandırdığı kavga anları kameraya yansıdı.