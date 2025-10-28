Elazığ'da kedinin fareyle oyunu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Elazığ merkez Rızaiye Mahallesi’nde, bir kişinin cep telefonuyla kaydettiği görüntüler, mahallede yaşayanları hem şaşırttı hem de eğlendirdi.

HER DEFASINDA YAKALAYIP BIRAKTI

Görüntülerde, bir kedinin fareyi yakalamak için peşinden koştuğu anlar yer aldı. İzleyen kişi, bu sıra dışı anı kaydetmek için telefonunu eline aldı.

Kedi, fareyi yakaladıktan sonra onu bırakıp bir süre oynadı, ardından ağzıyla taşıyarak uzaklaştı. Bu davranış, doğa tutkunları ve hayvanseverler tarafından ilgiyle izlendi.