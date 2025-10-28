Elazığ'da kedinin fareyle oyunu

- Elazığ'da bir kedi, fareyle oynarken cep telefonu kamerasına kaydedildi.
- Rızaiye Mahallesi'nde kaydedilen görüntüler, mahalle sakinlerini hem şaşırttı hem de eğlendirdi.
- Kedi, fareyle oynamasının ardından onu taşıyarak uzaklaştı.
Elazığ merkez Rızaiye Mahallesi’nde, bir kişinin cep telefonuyla kaydettiği görüntüler, mahallede yaşayanları hem şaşırttı hem de eğlendirdi.
HER DEFASINDA YAKALAYIP BIRAKTI
Görüntülerde, bir kedinin fareyi yakalamak için peşinden koştuğu anlar yer aldı. İzleyen kişi, bu sıra dışı anı kaydetmek için telefonunu eline aldı.
Kedi, fareyi yakaladıktan sonra onu bırakıp bir süre oynadı, ardından ağzıyla taşıyarak uzaklaştı. Bu davranış, doğa tutkunları ve hayvanseverler tarafından ilgiyle izlendi.