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    Elazığ’da kerpiç evlerinin duvarı yıkılan aile, panikle dışarı kaçtı

    Elazığ'da kerpiç bir evin duvarı çökerken, evdeki 3 kişilik aile panikle kendini dışarı atarak kurtuldu.
    • İHA
    • 31.01.2021 - 06:02
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    Elazığ’da kerpiç evlerinin duvarı yıkılan aile, panikle dışarı kaçtı

    Elazığ merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi Burçak Sokak’ta, Gazi Döğüş’a ait tek katlı kerpiç evin duvarı, kar yağışının da etkisiyle bir anda yıkıldı.

    PANİKLE KENDİLERİNİ DIŞARI ATTILAR

    Çökme sırasında 3 kişilik Döğüş ailesi büyük bir panik yaşayarak kendilerini dışarı attı. Duvarın dışarı doğru yıkılmasıyla olası bir facianın önüne geçildi.

    Elazığ’da kerpiç evlerinin duvarı yıkılan aile, panikle dışarı kaçtı #1

    AİLENİN SAĞLIK DURUMU İYİ

    Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri tarafından evin etrafına şerit çekilerek önlem alındı.

    Sağlık ekipleri tarafından kontrol edilen ailenin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

    Elazığ’da kerpiç evlerinin duvarı yıkılan aile, panikle dışarı kaçtı #2

    "ÇOK ŞÜKÜR BİR SIKINTI YOK"

    Olay anını anlatan Gazi Döğüş, “Ben içerideydim. Bir ses geldi ve dışarı çıktım, baktım ki duvar yıkıldı. Ben eşim ve oğlum vardı. Çok şükür bir sıkıntı yok, evde kalan eşyalarımız var” dedi.

    Elazığ’da kerpiç evlerinin duvarı yıkılan aile, panikle dışarı kaçtı #3

    Elazığ’da kerpiç evlerinin duvarı yıkılan aile, panikle dışarı kaçtı #4

    Elazığ’da kerpiç evlerinin duvarı yıkılan aile, panikle dışarı kaçtı #5

    Elazığ’da kerpiç evlerinin duvarı yıkılan aile, panikle dışarı kaçtı #6

    Elazığ’da kerpiç evlerinin duvarı yıkılan aile, panikle dışarı kaçtı #7

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