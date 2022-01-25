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    Elazığ'da müşteri bulamayan berber kardan adamı tıraş etti

    Elazığlı berber, müşteri bulamayınca kendi yaptığı kardan adamı tıraş etti.
    • İHA
    • 25.01.2022 - 22:50
    • Güncelleme : 25.01.2022 - 22:58
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    Elazığ'da müşteri bulamayan berber kardan adamı tıraş etti

    Elazığ’da berber Fırat Demir, sabah erken saatlerde iş yerini açarak müşteri beklemeye başladı.

    YAPTIĞI KARDAN ADAMI TRAŞ ETTİ

    Demir, uzun süre beklemesine rağmen müşteri bulamayınca dükkanının önüne kardan adam yaptı.

    Kardan adamın baş kısmını odundan saçlarla süsleyen Demir, daha sonra saç ve sakal tıraşı yaptı. O anlar renkli görüntüler oluşturdu.

    Elazığ'da müşteri bulamayan berber kardan adamı tıraş etti VİDEO


    Elazığ da müşteri bulamayan berber kardan adamı tıraş etti #1

    Elazığ da müşteri bulamayan berber kardan adamı tıraş etti #2

    Elazığ da müşteri bulamayan berber kardan adamı tıraş etti #3

    Elazığ da müşteri bulamayan berber kardan adamı tıraş etti #4


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