Elazığ’da oy kullanma işlemleri başladı Elazığ’da Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanımı sabah saat 07.00 itibariyle başladı.

İHA

Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Elazığ’da da oy kullanma işlemleri sabah 07.00 itibariyle başladı.

1’i bağımsız olmak üzere toplamda 21 Belediye Başkanı adayının yarışacağı seçimde, kent genelinde 356 bin 137 seçmen için bin 118 sandık kuruldu.

Elazığ'da vatandaşlar oyunu kullanıyor

Sabahın erken saatlerinden itibaren sandıklarının bulunduğu okullara gelen seçmenler, saatlerin 07.00’ı göstermesiyle birlikte oylarını kullanmaya başladı.

Saat 16.00 itibariyle oy kullanma işlemlerinin sona ereceği Elazığ’da oy sayımına ise saat 17.00’da başlanacağı bildirildi.

Oy kullanmaya gelen vatandaşlardan Sıtkı Demir, “Allah hayırlı uğurlu etsin. Vatanımıza kim hizmet ediyorsa biz onun yanındayız. Sabah erkenden uyandım oyumu kullandıktan sonra da iş yerime gideceğim” dedi.

"İnşallah şehrimiz için hayırlı olur"

Oy kullanan bir başka vatandaş Utku Katı, “Sabahın ilk saatlerinde gelerek oyumu kullandık. İnşallah şehrimiz için hayırlı olur” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Fatma Erdem, “Seçimlerin hayırlı olmasını diliyorum. Elazığ için hangisi iyi olursa onun olmasını istiyorum. Oy kullanmayı kaçırmayalım diye hiç uyumadık” cümlelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)