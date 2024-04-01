Elazığ'da oy sayımında kalp krizi geçiren muhtar adayı öldü Elazığ'da oy sayımı sırasında 4 farkla öndeyken geçirdiği kalp krizi sonucu muhtar adayı yaşamını yitirdi.

İHA

Elazığ merkeze bağlı Günbağı köyünün halihazırda muhtarı olan ve yapılan seçimlerde tekrar aday olan Mustafa Demir, yarıştığı adayla lehine 4 fark bulunduğu sırada kalp krizi geçirdi.

Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Demir, Baskil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede can verdi

Demir, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Demir'in kalp ve şeker hastalığının bulunduğu ayrıca böbrek nakli olduğu öğrenildi.

Öte yandan berabere sonuçlanan seçim yapılan kurayla belirlendi.

Kura sonucu Demirin karşısındaki aday kazandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)