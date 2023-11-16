Elazığ’da silahlı saldırı: 1 yaralı Elazığ’da bir şahıs, bahçede uğradığı saldırı sonucu yaralandı.

İHA

Elazığ'da Yeni Mahalle Uslu Sokak’ta, bahçede oturan E.K., henüz belirlenemeyen nedenle kimliği belirsiz şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Saldırıda yaralandı

Şahıs olay yerinden kaçarken, haber verilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı şahıs, Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)