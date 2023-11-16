Elazığ’da silahlı saldırı: 1 yaralı

İHA
Elazığ'da Yeni Mahalle Uslu Sokak’ta, bahçede oturan E.K., henüz belirlenemeyen nedenle kimliği belirsiz şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı.
Saldırıda yaralandı
Şahıs olay yerinden kaçarken, haber verilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı şahıs, Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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