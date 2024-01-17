Elazığ'da yıllardır çadırlarda yaşayan göçerler, konteynerlerine kavuştu Kovancılar ilçesinde hayvancılık yapan göçerlerin onlarca yıldır süren çadır çilesi, "Kışlak Projesi" ile sona erdi.

AA & Ensonhaber

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde Valilik, Kaymakamlık, İl Özel İdaresi, ve Tarım Orman İl Müdürlüğü iş birliğiyle hayvanlarını beslemek amacıyla yılın farklı dönemlerinde yer değiştirmek zorunda kalan göçer ailelere yönelik bir proje olan "Kışlak Projesi" hayata geçirildi.

65 ailenin konaklayabileceği konteyner kışlak

Bu çerçevede, ilçeye yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta, belediye sınırları içinde bulunan mera niteliğindeki 270 dönüm alan, göçer ailelere özel bir yaşam alanı olarak düzenlendi. Toplamda 65 ailenin konaklayabileceği 65 konteyner, banyo ve tuvalet içeren donanımlarıyla birlikte kuruldu.

Projeye dahil edilen bölgeye ulaşım sağlamak adına yeni bir yol oluşturuldu ve aynı zamanda kanalizasyon, içme suyu ve elektrik gibi altyapı hizmetleri de sağlandı.

Göçer aileler, kurayla belirlenen konteynerlere yerleşimlerini gerçekleştiriyor, böylece onlar için daha konforlu ve düzenli bir yaşam alanı sunulmuş olacak.

Elazığ'da yıllardır çadırlarda yaşayan göçerler, konteynerlerine kavuştu - FOTO GALERİ

"Burası bir yaşam alanı haline geldi"

Kovancılar Kaymakamı Mustafa Dilekli, ilçede geçimini küçükbaş hayvancılıkla sağlayan ailelere rahat bir yaşam sağlamak için bu projeyi uyguladıklarını söyledi.

İlçede 65 göçer aile tespit ettiklerini belirten Dilekli, şunları söyledi:

Aileler ilçe merkezinde mevcut evlerinin yakınlarında, sokak ve mahalle aralarında çadır kurup, hayvanlarını orada besliyorlardı. Bu çok sağlıksız bir durumdu. Bu ailelerimizin okula giden çocukları var. Bunları da dikkate alarak ilçe merkezine yakın bir konum seçtik. Bu proje ile ilçe merkezi daha hijyenik bir konuma gelecek.

Dilekli, 270 dönüm yerleşim alanı, 500 dönüm de otlak alanı olacak şekilde projeyi uyguladıklarını, 10 milyon lira bütçe ile 65 parsel oluşturduklarını aktardı.

Konteynerlerde ailelerin ihtiyaç duyacağı her şey olacak

Amaçlarının çadır hayatındaki zorlukların önüne geçmek olduğuna işaret eden Dilekli, şu ifadeleri kullandı:

Bütün konteynerlere kanalizasyon bağlantısı yaptık. Su ve elektrik bağlantılarını da yaptık. Burası elektrik, su, kanalizasyon ve altyapısıyla bir yaşam alanı haline geldi. Konteynerlerimizde tuvalet ve banyo ile ailelerin ihtiyaç duyacağı her şey olacak. Projeye elimizden gelen bütün imkanları kullandık. Bir ay önce inşaat faaliyetlerini bitirdik. Ailelerimize kura ile yerlerini teslim ettik.

Dilekli, bölgede tarımla uğraşan vatandaşların da hakkını korumak için alanın etrafının telle çevrilip, sürülerin kameralarla takip edileceğini dile getirdi.

İleride projeye ek olarak modern hayvancılık için veteriner desteği ve hayvan kesim alanı gibi çalışmalar da yapacaklarını ifade eden Dilekli, bunun durağan değil dinamik bir proje olduğunu kaydetti.

65 aile ile başladıkları çalışmayı ileride bu işle uğraşan diğer göçer aileleri de dahil ederek genişletmeye çalışacaklarını anlatan Dilekli,

Bu Türkiye'de ilk defa uygulanan bir proje. Pilot proje olarak da adlandırabiliriz. Başarılı olması durumunda Türkiye'nin tüm bölgelerindeki göçer aileler için de uygulanması söz konusu olacak.

diye konuştu.

"Önceden eşeklerle su taşıyorduk"

4 çocuk annesi 40 yaşındaki Çiğdem Demiral da yıllardır hayvancılık yaparak geçimlerini sağladıklarını belirterek, şöyle devam etti:

Allah devletimizden razı olsun. Buraya su, elektrik ve konteyner getirdi. Burası sıcak yemek yapıp, ellerimizi rahat yıkayacağımız bir alan oldu. Önceden eşeklerle su taşıyorduk, şimdi sıcak suyumuz var. Yol sıkıntımız da çözüldü. Hayatımız çadırlarda geçiyordu. Bu konteyner güzel ve daha güvenli. Yağmur yağdığı, rüzgar geldiği zaman uçma, yırtılma durumu yok. Çocuklarımız okula rahat gidip geliyor. Güzel bir ortamda ders çalışma imkanı oluyor.

Kendilerine bu imkanın sağlanmasından mutluluk duyduklarını vurgulayan Demiral,

Devletimiz elinden gelen her şeyi yapıyor. Biz razıyız. Bu meslek çok zor, kimse artık yapmıyor. Bize sağlanan bu konfor olmasaydı biz de yapamazdık. Bu atalarımızdan kalan bir meslek, severek yapıyoruz.

dedi.

"Yıllardır bu elektrik ve suyun hasretini çekiyorduk"

Hülya Demiral da kendilerine imkan sağlayanlara teşekkür ederek, artık daha mutlu ve huzurlu olduklarını söyledi.

Demiral,

Güzel imkanlar sağladılar bize. Daha önce elle su çekiyorduk. Her şeyi kendi gücümüzle yapıyorduk. Şimdi imkanlar çok güzel oldu. Kaymakam bizimle çok yakından ilgileniyor. Yıllardır bu elektrik ve suyun hasretini çekiyorduk. Şimdi ayağımıza geldi, çok mutluyuz.

şeklinde konuştu.

Suphi Demiral ise önceleri ilkel bir yaşam sürdüklerini, şimdi ise hayat şartlarının çok iyi duruma geldiğini kaydederek, "Sağ olsun, devletimiz bize bakıyor. Burada hayvanlarımızı yetiştiriyoruz. İmkanlarımız çok iyi." ifadelerini kullandı.