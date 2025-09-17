Emekliye 1.500 TL market yardımı: Başvurular başladı

Ziraat Bankası, emekli müşterilerine özel yeni bir kampanya başlattı.

Kampanya kapsamında, emekli maaşını Ziraat Bankası’ndan alan Bankkart sahipleri, market alışverişlerinden toplam 1.500 TL Bankkart Lira kazanabilecek.

Kampanya detaylarına göre, 1-30 Eylül 2025 tarihleri arasında Bankkart’ın kredi kartı özelliği ile market sektöründe yer alan anlaşmalı işyerlerinde tek seferde 1.500 TL ve üzeri alışveriş yapan müşteriler, alışveriş başına 150 TL Bankkart Lira kazanacak.

Toplamda ise 1.500 TL’ye kadar Bankkart Lira birikimi mümkün olacak.

BAŞVURU DETAYLARI AÇIKLANDI

Kampanyaya katılmak isteyen müşteriler, Bankkart Mobil uygulaması, bankkart.com.tr veya M1500 yazıp 4757’ye SMS göndererek başvuru yapabiliyor.

E-ticaret işlemleri kampanyaya dahil değil, ayrıca aynı gün aynı işyerinden yapılan işlemlerden yalnızca ilk işlem geçerli sayılıyor.

Kampanya kapsamında kazanılan Bankkart Liralar, kampanya şartlarını yerine getiren müşterilerin kartlarına anında yükleniyor. B