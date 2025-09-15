Emekliye 24.000 TL ek ödeme: 4A, 4B, 4C fark etmiyo

Milyonlarca emekli, 2025 Eylül ayında bankaların emekli maaş promosyonlarını araştırmaya başladı.

Özellikle maaşını İş Bankası’na taşımayı düşünenler, banka tarafından sunulan promosyon oranlarını merak ediyor.

İş Bankası, emekli maaşını taşıyan vatandaşlara toplamda 24 bin TL’ye varan ek ödeme sağlıyor.

Promosyondan yararlanmak isteyen emekliler, belirlenen şartları yerine getirmek durumunda. İşte şartları:

İŞ BANKASI’NDAN 24.000 TL PROMOSYON ÖDEMESİ

İş Bankası, SGK kapsamındaki emeklilere özel fırsatlarını duyurdu. Emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan, ilk kez maaşını buradan alacak veya halihazırda İş Bankası’ndan maaşını alan kişiler, 1-30 Eylül 2025 tarihleri arasında geçerli kampanya ile 15.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanabiliyor.

Promosyon yalnızca nakit ödemeyle sınırlı değil. Banka, 9.000 TL’ye varan ek promosyonun yanı sıra emeklilere şu avantajları sunuyor: