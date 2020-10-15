Haberler

İç Haber

Emirgan'da erkek arkadaşıyla tartışan genç kız denize atladı

Emirgan'da erkek arkadaşıyla tartışan genç kız denize atladı

İstanbul Emirgan sahilinde, erkek arkadaşı ile tartışan genç kız denize atlarken, genç kızın boğulmak üzere olduğunu fark eden sevgilisi de onu kurtarmaya çalıştı.