Erdoğan, Başakşehir'de yerli solunum cihazını inceledi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Teknoloji Hamlesi ile geliştirilen cihaza Başakşehir Şehir Hastanesi'nde yakından baktı.

Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına alırken, solunum cihazı Türkiye'de yerli imkanlarla 1 ay gibi kısa bir sürede üretildi.

Gece gündüz çalışan ekipler, 14 gün gibi kısa bir sürede seri üretim bandından ilk yerli ve milli yoğun bakım solunum cihazlarını indirdi.

İlk teslimat kapsamında 100 adet yerli ve milli solunum cihazı, nisan ayında Başakşehir Şehir Hastanesi'ne teslim edildi.

YERLİ SOLUNUM CİHAZINA YAKINDAN BAKTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tam kapasiteyle hizmete açılacak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastaneyi ziyareti sırasında ASELSAN, Baykar ve Biosys mühendislerinin seferberliğiyle 1 ay gibi kısa bir sürede seri üretimine başlanan Biyovent Yoğun Bakım Tipi Mekanik Ventilatör Cihazı'nı yakından inceledi.

ERDOĞAN'IN MUTLULUĞU

Milli Teknoloji Hamlesi ile geliştirilen solunum cihazını gören Erdoğan'ın mutluluğu kameralara yansıdı.