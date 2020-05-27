Erdoğan ve Bahçeli bir araya geldi

Erdoğan ve Bahçeli bir araya geldi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli'den aylar sonra ilk kare...

Adnan Menderes ve arkadaşlarının idamıyla sonuçlanan yargılamaların yapıldığı Yassıada bugün, darbenin 60'ıncı yıl dönümünde Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak açılıyor.

Törene katılmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tekneyle saat 15.15'te Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na geldi.

AYLAR SONRA İLK KARE

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı teknede MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na gittikleri vapurda görüntülendi.