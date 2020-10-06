Erzincan'da aracın ön tamponunda metamfetamin ele geçirildi

İlde düzenlenen yol uygulamasında aracın ön tamponuna zulalanmış 5 kilo 49 gram metamfetamin uyuşturucu ele geçirildi.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Erzincan-Erzurum karayolu üzerinde risk analizine dayalı yol uygulaması yapıldı.

5 KİLO 49 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

Uygulama sırasında, şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan kontrollerde, aracın ön tamponuna zulalanmış vaziyette 10 paket halinde toplam ağırlığı 5 kg 49 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan S.Ö. (37) ve T.Ö. (26) isimli şahıslar hakkında TCK 188 (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti) kapsamında yasal işlem başlatılarak, olay ile bağlantılı oldukları tespit edilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.



